Een duivels dilemma voor oud-keeper Van der Gouw in Solna

Raimond van der Gouw is vanavond bij de finale in Solna. De oud-keeper van Manchester United heeft een duivels dilemma.

Door Lex Lammers

Van der Gouw heeft ‘het rode bloed van United’. Maar hij kent Peter Bosz ook steengoed. Die gunt hij in alles het succes. Raimond van der Gouw zit voor de finale van de Europa League een beetje in dubio.

United TV

Van der Gouw (54) is alweer jaren de keeperstrainer van Vitesse. Hij vertoeft nu in de hoofdstad van Zweden vanwege zijn rijke verleden in Engeland. Als voormalige held van ManU (1996-2002) én als kenner van het Nederlandse voetbal is hij deze dagen even actief voor United TV, het clubkanaal van de Britse grootmacht.

,,Dat is een beetje bij toeval tot stand gekomen”, vertelt Van der Gouw. ,,Ik wilde uiteraard graag kaartjes krijgen voor de finale. Dus belde ik United. Daar kwamen ze met het idee dan meteen voor United TV iets te doen. Of ik het Manchester accent beheers? Nee joh, ik ga met mijn beste Engels op pad. Dit is een mooie combinatie. Ik beleef de finale van heel dichtbij.”

United zit voor altijd in het hart van Van der Gouw opgesloten. Hij heeft het roemruchte jaar 1999 meegemaakt. De treble: kampioen in de Premier League, winnaar van de FA Cup én winnaar van de Champions League (ten koste van Bayern München) in één seizoen. Het is nog altijd een ongeëvenaarde prestatie in het voetbalgekke land.

,,Vitesse is groot in Gelderland, United is groot in de wereld”, stelt Van der Gouw. ,,Dat is in niets te vergelijken met de eredivisie. Dat is immens. Waanzinnig. Ik kwam er in 1996. Toen was United al groot. Intussen is zo’n beetje het summum bereikt. Het is moeilijk uit te leggen wat dat is. Het is onvoorstelbaar.”

Bosz

ManU ligt in Stockholm ‘een tikje’ voor op Ajax, zegt Van der Gouw. Want hij heeft ook een band met de club uit Amsterdam. Peter Bosz is er de trainer, Hendrie Krüzen zijn assistent. Zij zijn voormalige collega’s bij Vitesse. ,,Ik heb meerdere jaren geweldig met hen gewerkt”, zegt Van der Gouw. ,,Ik ken Peters voetbalvisie. Zijn passie. Hij staat voor attractief voetbal. Ik gun hem de Europa Cup echt. En voor het Nederlandse voetbal is een Europa Cup natuurlijk geweldig.’’