'Een typisch degradatieseizoen'

,,Dit is een desastreus seizoen'', klinkt Wigt bezorgd. ,,Als je kunt tekenen voor de nacompetitie, dan zou ik dat doen.''



De laatste degradatie van ADO ligt bij de vaste volgers van de trainingen nog vers in het geheugen. Voor de exacte datum (14 april 2007) hoeven ze vanaf hun stekje op de hoofdtribune alleen maar even naar beneden te kijken. Vlak voor hun neus hangt een levensgrote afbeelding van de verslagen Michael Mols, die van ellende op de grond is gaan zitten na de fatale thuisnederlaag tegen Roda JC. Een treurige herinnering aan het laatste seizoen in het Zuiderpark.



Parallellen

Gaat het precies tien jaar later weer die kant op met ADO? ,,Het begint er wel op te lijken'', zegt Lex Schoenmaker. ,,Ik zie wel een aantal parallellen.'' De clubicoon herkent de problemen waar hij zelf tegenaan liep toen hij in het rampseizoen 2006-2007 het roer overnam van de ontslagen Frans Adelaar. Ook Schoenmaker had te maken met een waslijst aan blessures.



En waar nu het conflict met de Chinese eigenaar Wang Hui alle aandacht en energie heeft opgeëist, moest ook hij ADO zien te redden in een periode dat de club wel wat anders aan haar hoofd had. ,,ADO was druk bezig met de verhuizing naar het nieuwe stadion. Dat was het belangrijkste.''



Net als dit seizoen hadden de Hagenaars ook toen op papier een behoorlijke selectie, met spelers als Eljero Elia, Michael Mols, Santi Kolk, Pascal Bosschaart en Ferrie Bodde. ,,We hadden goede namen, maar niet iedereen kon goed met elkaar door één deur'', aldus Schoenmaker. ,,Dat is gelukkig nu niet het geval. Maar je verliest te veel en maakt te veel fouten. En als je dan ook nog niet makkelijk doelpunten maakt, heb je een probleem. De onzekerheid sluipt erin. Dat is het grootste euvel. Ze durven niet te doen waar ze goed in waren. Probeer dat maar eens om te draaien.''