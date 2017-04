Eigen goals keeper Stockdale verpesten titelfeestje Brighton

De Graaf­schap-trai­ner De Jong: Dit zijn gouden momenten

0:21 ALMERE - De opluchting was vrijdagavond groot bij De Graafschap-trainer Henk de Jong. De Friese coach zag de Doetinchemse eerstedivisionist in de slotfase op miraculeuze winnen bij Almere City FC (1-2) en zo in de race blijven voor de play-offs.