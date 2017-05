Einde seizoen voor City-doelman Bravo

Op de persconferentie, daags voor de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace, vertelde Pep Guardiola dat ook spits Sergio Agüero niet beschikbaar is. De Argentijn, die in de laatste veertien wedstrijden dertien keer doel trof, kampt met een kwetsuur aan zijn lies. ,,We hopen dat hij volgend weekend wel weer in actie kan komen.'' Tegen Palace ontbreken ook aanvaller David Silva en verdediger John Stones met blessures.