Engelse bond hekelt eigen 'respectloze' fans

ASO richt pijlen op Azië: Het doel is een Chinese Tourwinnaar

19:32 In een land waar zo'n 450 miljoen mensen fietsen, is het grootste fietsevenement ter wereld nauwelijks bekend. Dat kan niet, vindt de ASO. Het wielrennen in het algemeen, en de Tour de France in het bijzonder, moet veel populairder worden in China.