Enorme stunt Barcelona in cijfers

Wel kwam het voor dat een club doorging, na de eerste wedstrijd met vier treffers verschil te hebben verloren. In alle gevallen scoorde die club echter ook in de eerste wedstrijd. Dat lukte Real Madrid (1985-1986) , Partizan Belgrado (1984-1985) en Leixoes SC (1961-1962).

Over alle Europese toernooien gezien was het de vierde keer dat een ploeg een 4-0 achterstand goedmaakte.

4,6

In 12 duels in de knock-outfase van de Champions League is al 55 keer

gescoord, een recordgemiddelde van 4,6 goals per wedstrijd.