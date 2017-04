Enrique rekent op scenario mét en zonder Neymar

De Catalanen stapten gisteren naar het Spaanse sporttribunaal om de schorsing van de Braziliaan aan te vechten, nadat beroep bij de Spaanse voetbalbond op niets was uitgelopen. Het sporttribunaal zou zich zaterdag in Madrid over de zaak buigen, maar de zitting ging niet door omdat twee juristen er niet bij konden zijn.



Zodoende blijft het onduidelijk of Neymar kan aantreden tegen de koploper van La Liga. Volgens Spaanse kranten heeft het sporttribunaal laten weten dat de Braziliaan niet speelgerechtigd is zolang de zaak in behandeling is.



,,Ik houd in de voorbereiding op deze wedstrijd rekening met twee scenario's: met en zonder Neymar'', zei Luis Enrique op de persconferentie. De linksbuiten werd begin deze maand tegen Málaga met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Dat leverde hem een schorsing van één wedstrijd op. Neymar werd voor nog eens twee duels geschorst omdat hij cynisch applaudisseerde naar de vierde man toen hij het veld verliet. Daardoor mist hij in principe de 'Clásico' van morgenavond in Madrid.