Even sleutelen en de snelheid is terug

Wat maar weer aangeeft dat het nog véél sneller zal gaan, vandaag, morgen en vrijdag in Barcelona. Want de Williams komend seizoen terug vooraan het veld? Moeilijk te geloven. Het kwaliteitssprongetje van Red Bull bleek genoeg reden voor Ricciardo om met een vette grijns de media te woord te staan.



,,Ik weet niet of we nu écht al op Mercedes- of Ferrari-niveau zitten, maar we zijn zeker in de buurt'', sprak hij. ,,De auto wordt beter en beter en komt elke keer dat ik er in mag stappen meer tot leven. Dat gevoel heb ik écht. Ferrari ziet er hier de hele tijd al snel uit. En Mercedes gaat natuurlijk erg rap zijn. Maar ook wij komen eraan.''



Voorspellen Waar dat straks toe moet leiden, bij de eerste GP van Melbourne op 26 maart? Ricciardo durft het ondanks zijn opportunisme nog niet te voorspellen. ,,Waar wij straks staan? Goh, moeilijk te zeggen. We zijn nu zo'n beetje waar we moeten zijn, maar Melbourne? Daar wordt het weer een compleet nieuw verhaal.''



Om maar aan te geven dat Barcelona slechts een voorindicatie is van wat komen gaat. Maar liever een beetje meedoen in de nietszeggende testklassementjes dan nu al achter de rest aan hobbelen.