Everton bindt talent Davies langer aan zich

Koolhof en Middelkoop starten gravelseizoen met overwinning

19:49 SOPHIA ANTIPOLIS – Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop staan in de kwartfinale in Sophia Antipolis. In de eerste ronde van de challenger in Frankrijk waren de tennissers uit Duiven en Breda te sterk voor de Britse broers Neal en Ken Skupski: 6-1, 7-6.