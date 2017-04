Everton wil titelstrijd openbreken: 'We geven Chelsea geen centimeter ruimte'

Niet-fitte Bouwmeester meldt zich af in we­reld­be­ker­wed­strijd

11:45 Marit Bouwmeester heeft zich vandaag afgemeld voor het vervolg van de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères. De zeilster meldt op Twitter dat ze fysiek nog niet helemaal in orde is en dat ze zich wil richten op de wereldkampioenschappen in Nederland komende zomer.