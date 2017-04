'Ex-Gladbacher' houdt oude club uit finale DFB Pokal

De ploeg van trainer Niko Kovac versloeg Borussia Mönchengladbach via strafschoppen, nadat de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd en in de verlenging geen doelpunten waren gevallen. Frankfurt treft op 27 mei in de eindstrijd in Berlijn de winnaar van de tweede halve finale tussen Bayern München en Borussia Dortmund, de twee finalisten van vorig jaar.



Taleb Tawatha zette de bezoekers na een kwartier op voorsprong. Op slag van rust trok Jonas Hofmann de stand gelijk. Daarna werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Beide ploegen schoten zes keer op rij feilloos raak, maar daarna misten Andreas Christensen (BMG) en Guillermo Varela (Frankfurt). Toen Djibril Sow daarna ook faalde vanaf elf meter, schoot Branimir Hrgota de ploeg uit Frankfurt naar de finale.