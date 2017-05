Ex-PSV'er Koné moet weg bij Everton

De 33-jarige Ivoriaan, die in het begin van zijn carrière voor Roda JC en PSV speelde, voetbalt sinds 2013 voor Everton. De aanvaller kon vorig seizoen nog op een basisplaats rekenen. Hoogtepunt vormde de wedstrijd tegen Sunderland in november 2015 (6-2), waarin Koné driemaal scoorde. Sinds Koeman begin dit seizoen Roberto Martínez opvolgde bij 'The Toffees', kwam de aanvaller nauwelijks aan spelen toe en scoorde hij niet.