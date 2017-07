Expert voorspelt: Binnen twee jaar een transfer van 200 miljoen

Het is slecht een kwestie van tijd voordat er in de voetballerij een transfer van 200 miljoen euro plaatsvindt. Dat denkt althans Raffaele Poli, expert op het gebied van financiën in het voetbal.

Poli is het hoofd van de CIES Football Observatory, een door de FIFA gesubsidieerd bedrijf dat de uitgaven in het voetbal analyseert. Hij voorspelt dat er binnen nu en twee seizoenen een speler komt die voor 200 miljoen euro wordt verkocht. Vooralsnog is Paul Pogba met 105 miljoen de duurste speler ooit.

Poli denkt dat dat record er snel aan gaat. ,,We gaan niets zeggen over de formule waarmee we dat berekenen, maar we willen de gewone fan op deze manier wat inzicht geven in het voetbal. En met name de transfers verdienen uitleg.'