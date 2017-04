Extra graveltoernooi voor Murray in Barcelona

Viergever: Alles doet pijn, maar zondag staan we er

18:35 Als het aan Nick Viergever ligt, dan gaat Ajax zondag op bezoek bij PSV nog een keer tot het uiterste. ,,Pijntjes of niet, daarna spelen we vanwege die bekerfinale geloof ik anderhalve week geen wedstrijd'', stelt hij. ,,In die periode moeten we dan maar een beetje bijkomen.''