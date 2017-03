Extreem late assist Lens bezorgt Fenerbahçe de winst

Lange tijd kon Fener geen gaatje vinden in de defensie, pas diep in blessuretijd brak het de ban. Jeremain Lens gaf aan, waarna Mehmet Topal - die de bal met de hand controleerde - met een volley de ban brak. Op dat moment was Robin van Persie ingevallen. Bij de tegenstander speelde Adam Maher de hele wedstrijd.