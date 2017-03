FA legt Bacuna megaschorsing op

Bonevacia plaatst zich met gemak voor finale 400 meter

11:03 Liemarvin Bonevacia heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 400 meter bij de EK indoor in Belgrado. De winnaar van het brons vorige zomer bij de EK outdoor in Amsterdam won zijn serie met ogenschijnlijk gemak in 42,91. De halve finales zijn vanavond.