Familie van slachtoffer klaagt Venus Williams aan

Froome verlengt contract bij Sky met drie seizoenen

20:38 Chris Froome blijft ook de komende drie seizoenen rijden voor Team Sky. De Britse kopman in de komende Tour tekende vanavond een nieuw contract. Froome gaat in de 104de Tour de France, die morgen in Düsseldorf begint, op voor zijn vierde zege in de La Grande Boucle.