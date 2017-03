Fans van Charlton Athletic protesteren in België tegen clubeigenaar

De boze Engelse fans demonstreren morgen op de Grote Markt in Sint-Truiden. Daarna volgt een mars naar het stadion van Sint-Truiden. Zij spelen morgenavond thuis tegen Eupen. Sint-Truiden staat op een veertiende plaats in de Belgische Jupiler League. Die club is ook eigendom van Duchâtelet en daar gaat hij wel regelmatig naar wedstrijden. Charlton Athletic speelt morgenmiddag zelf de uitwedstrijd bij Northampton Town, maar een groot aantal supporters kiest voor de reis naar België.

De fans zijn al langer ontevreden over het eigenaarschap van Duchâtelet. Vorig seizoen waren er ook al protesten bij enkele thuiswedstrijden van Charlton Athletic. Sinds de Belg de club kocht in 2014 is Charlton Athletic gedegradeerd uit het Championship en is de club al acht keer van trainer gewisseld. Momenteel staan The Addicks op plek 15 in de League One, het derde niveau van Engeland. Charlton Athletic speelde van 2000 tot 2007 nog in de Premier League.