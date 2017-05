Fans vieren titel Partizan met cirkel van vuur

Wozniacki geeft op met rugblessure in Straatsburg

18:32 Caroline Wozniacki is al in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi van Straatsburg uitgeschakeld. De Deense tennisster, die in Frankrijk als eerste was geplaatst, gaf vandaag in haar partij tegen de Amerikaanse Shelby Rogers op met een rugblessure.