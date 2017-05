Fanzone voor Ajacieden in Stockholm

Supporters van Ajax kunnen zich woensdag voor de finale van hun club tegen Manchester United om de Europa League verzamelen in de straat Flemminggatan in het centrum van Stockholm. Daar wordt een speciale fanzone voor hen ingericht met een passend muzikaal programma. De eindstrijd wordt daar niet uitgezonden.

Ajax verkocht binnen een half uur de beschikbare 10.000 kaarten voor de finale in de Friends Arena met een capaciteit van ruim 54.000 toeschouwers. Ook Manchester United moest veel supporters teleurstellen.

Het is ook voor de Zweedse politie afwachten hoeveel fans er via andere kanalen tickets hebben bemachtigd of zonder kaarten naar Stockholm afreizen. Martin Fredman, hoofd beveiliging bij de Zweedse voetbalbond, vertelde vrijdag dat hij verhalen kent dat er vooral veel Britten zonder kaartje naar de hoofdstad van Zweden willen komen.

Hij kondigde extra controles op tickets aan. Fans van Ajax en Manchester United moeten volgens hem drie keer hun entreebewijs tonen voordat ze het stadion kunnen betreden. De eerste controle zal al ver voor de Friends Arena plaatsvinden.

Volgens de politie van Stockholm hebben ervaringen in het verleden laten zien dat het tijd kost om iedereen in het stadion te krijgen. Drie uur voor de wedstrijd gaan de poorten open. Om te voorkomen dat mensen verboden voorwerpen meenemen zullen ze worden gefouilleerd. Hoeveel agenten de autoriteiten inzetten, wil de politie niet zeggen. ,,We geven nooit details over de inzet. We hebben voldoende mensen op de verschillende plekken'', wilde een woordvoerder alleen kwijt tegen het ANP.

Voor supporters van Manchester United is er voor de finale een fanzone ingericht bij Rörstrandsgatan. De twee fanzones liggen niet ver van elkaar vandaag maar worden wel door water van elkaar gescheiden. Van beide plekken kunnen fans makkelijk met metro of trein naar het stadion. Een derde gemengde 'fanzone' ligt midden in het centrum. In Kungsträdgården is het meer een familiegebeuren met activiteiten voor het hele gezin.