FC Barcelona opent voetbalacademie in China

Barcelona werkt samen met de Mission Hills Group, een lokale investeerder. Op het sportcomplex, met zeven voetbalvelden, is straks plaats voor duizend Chinese voetbaltalenten in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

De academie opent in september. In Haikou zal de trainingsmethode dezelfde zijn als die van de jeugdteams van FC Barcelona. China is steeds meer in trek bij de Europese clubs. Het land investeert veel geld in voetbal en wil de komende jaren een flinke ontwikkeling doormaken.