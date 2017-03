FC Barcelona opvolger van Antwerp, Manchester United en Heerenveen

De comeback van FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain (6-1) gaat voor altijd de geschiedenisboeken in. Barcelona is niet de eerste club die zich uit ogenschijnlijk verslagen positie terugvecht. Een kort overzicht van vergelijkbare ontsnappingen.

Royal Antwerp FC

Ook de Belgen weten wat het is om een overwinning voor de poorten van de hel weg te slepen. In 1989 speelt Royal Antwerp FC in de Uefa Cup tegen het Vitosha Sofia. In Bulgarije werd het 0-0 en in de 89ste minuut kijken de Belgen tegen een 3-1 achterstand aan. Vanaf minuut 90 vallen nog drie doelpunten en Antwerp bekert door.

Manchester United

De finale van de Champions League in 1999 is ook miraculeus te noemen. Bayern München leidt bij het ingaan van de blessuretijd met 1-0, overigens in stadion Camp Nou. Manchester United speelt alles of niets en komt op gelukkige wijze op 1-1 en 1-2 door treffers van Teddy Sheringham en Ole Gunnar Solskjaer.

Heerenveen

Een klein geschiedenislesje voor de jongere lezers. In 1950 speelden Ajax en Heerenveen tegen elkaar. Met nog een half uur te spelen heersten de Amsterdammers, ze hadden een voorsprong van 1-5. Op dat moment staat Abe Lenstra op en aan zijn hand winnen de Friezen alsnog met 6-5. Helaas bestaan er geen beelden van de wedstrijd.

Volledig scherm © ANP

Partizan Belgrado

Ook Queens Park Rangers had ooit in Europees verband een comfortabele voorsprong van vier doelpunten. Op Highbury won het in 1984 met 6-2 van Partizan Belgrado, de kampioen van Joegoslavië, in de Uefa Cup. In Belgrado lagen de verhouding anders, de thuisploeg droogde de Engelsen met 4-0 af en bereikte de volgende ronde.

Liverpool

In 2005 staan AC Milan en Liverpool tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Het 'Mirakel van Istanboel' kent een onverwacht plot die in het voetbalgeheugen staat gegrift. De Italianen zijn in de eerste 45 minuut uiterst doeltreffend en leiden bij rust met 3-0 door treffers van Crespo (2) en Maldini. Na rust zijn de rollen omgedraaid en een kwartier later is de stand gelijk getrokken. Uiteindelijk ontpopt doelman Jerzy Dudek zich tot grote held van Liverpool tijdens de strafschoppenserie.