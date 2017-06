FC Barcelona speelt om Trofeu Joan Gamper tegen Chapecoense

Op 28 november kwamen 19 van de 22 spelers van Chapecoense om bij de vliegramp in Colombia. Van alle 77 inzittenden in het gecrashte vliegtuig kwamen er 71 om. Op 30 november 2016 zou de heenronde in de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional gespeeld worden in Medellín, maar deze wedstrijd ging dus nooit door. Atlético Nacional kreeg de Copa Sudamericana, maar schonk deze beker aan Chapecoense. Met donaties van duizenden voetballiefhebbers van over de hele wereld kon Chapecoense al snel weer een nieuwe ploeg samenstellen. Zij staan op dit moment op een dertiende plek in de Braziliaanse Serie A. Op 8 mei prolongeerde 'Chape' het kampioenschap in de staat Santa Catarina. Op 11 mei speelde Chapecoense tegen Atlético Nacional (dat onlangs de Copa Libertadores won) om de Zuid-Amerikaanse Super Cup. Over twee wedstrijden waren de Colombianen met 5-3 te sterk.