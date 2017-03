FC Kopenhagen vol vertrouwen richting confrontatie met Ajax

FC Kopenhagen lijkt in goede vorm voor de thuiswedstrijd tegen Ajax van komende donderdag in de achtste finales van de Europa League. De kampioen van Denemarken was vandaag met 5-0 te sterk voor AC Horsens en is nog altijd ongeslagen in de Deense competitie.

Federico Santander scoorde tweemaal voor de koploper van de Deense Superligaen. Peter Ankersen, Andreas Cornelius en Andrija Pavlovic scoorden eveneens doel voor De Leeuwen. FC Kopenhagen blijft de Deense competitie riant aanvoeren. De voornaamste concurrent Brøndby IF volgt op liefst twaalf punten achterstand. Na 24 duels heeft FC Kopenhagen nog altijd niet verloren: 17 keer winst en 7 keer gelijk. Over twee speelrondes is de reguliere competitie afgelopen in Denemarken. De bovenste zes teams zullen daarna gaan strijden om het kampioenschap, zoals dat ook in België gebeurt. Waar de teams in België bij aanvang van de play-offs de helft van hun punten moeten inleveren, nemen de clubs in Denemarken al hun punten mee naar de play-offs.

FC Kopenhagen ontvangt Ajax donderdag in het Parken Stadion en gaat een week later op bezoek in de Amsterdam Arena. Ajax kent vooral defensieve problemen in de aanloop naar de eerste krachtmeting. Joël Veltman en Davinson Sánchez zijn geschorst voor het eerste duel met de Denen. Nick Viergever en Jairo Riedewald ontbraken vandaag bij het duel met FC Groningen (1-1) wegens liesblessures.

FC Kopenhagen werd in de eerste seizoenshelft derde in groep G van de Champions League, achter Leicester City en FC Porto, maar voor Club Brugge. In de zestiende finales van de Europa League won de ploeg van de Noorse coach Ståle Solbakken over twee duels van het Bulgaarse Ludogorets Razgrad.