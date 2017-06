FC Twente haalt Vuckic als opvolger van vertrokken Klich

Vuckic is aangetrokken als vervanger van Mateusz Klich. De 27-jarige middenvelder ondertekende vandaag een contract bij het Engelse Leeds United, dat afgelopen seizoen als zevende eindigde in het Championship (eerste divisie).



Klich maakte afgelopen seizoen in dertig wedstrijden zes doelpunten voor FC Twente. De Poolse international, die voor drie jaar tekende bij Leeds, is de eerste aankoop van de nieuwe trainer, Thomas Christiansen.



,,Leeds was dicht bij promotie afgelopen seizoen. Hopelijk doen we het nu nog wat beter. Ik kijk er erg naar uit om te beginnen'', aldus Klich, die één seizoen voor Twente speelde. De Enschedeërs namen de voetballer vorige zomer over van het Duitse 1. FC Kaiserslautern. Klich speelde eerder voor PEC Zwolle.