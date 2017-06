FC Utrecht strikt NAC-held Dessers na vertrek Haller

Update Van Ingen en Van Gaalen vertrekken bij NEC

31 mei NIJMEGEN - Algemeen directeur Bart van Ingen en voorzitter Ton van Gaalen vertrekken per direct bij NEC. Dat heeft de Nijmeegse club woensdagmiddag bevestigd. Ook Peter Wisgerhof stopt per direct. De oud-speler had de portefeuille technische zaken in de Raad van Commissarissen.