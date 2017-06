Federer maakt rentree in Stuttgart

Federer start na een pauze van tien weken in Stuttgart zijn voorbereiding op Wimbledon. Hij won in januari de Australian Open na zes maanden blessureleed en was vervolgens ook de sterkste in Indian Wells en Miami. Om zijn lichaam te ontzien sloeg Federer het gravelseizoen over. Daarom ontbreekt achttienvoudig winnaar van een grandslam ook op Roland Garros.