Federer opnieuw de baas over Nadal

De 35-jarige Zwitser schreef een beetje historie. Voor het eerst in zijn lange carrière slaagde Federer erin voor de derde keer op rij te winnen van zijn 'angstgegner' Nadal. Die reeks begon twee jaar geleden in de finale van het ATP-toernooi in Basel, waarna de Zwitser begin dit jaar in Melbourne zijn achttiende grandslamtitel veroverde door Nadal in vijf sets te verslaan.



Na zijn soepele zege in Indian Wells is de onderlinge stand 23-13, wel nog steeds ruim in het voordeel van de Spanjaard. ,,Dat is lekker'', erkende Federer.



Titelverdediger Novak Djokovic, die de afgelopen drie jaar zegevierde op het Amerikaanse hardcourt, vloog eruit. De Servische nummer twee van de wereld liet zich aftroeven door Nick Kyrgios. De grillige Australiër maakte een einde aan de reeks van negentien gewonnen partijen van Djokovic in Indian Wells: 6-4 7-6 (3). Djokovic won het prestigieuze toernooi van Indian Wells al vijf keer: in 2008, 2011, 2014, 2015 en 2016.



Kyrgios versloeg de Serviër onlangs ook al in de kwartfinales in Acapulco.De 21-jarige Australiër mag zich als 'beloning' nu gaan meten met Federer. Inzet is een plek bij de laatste vier in Indian Wells. Federer, viervoudig kampioen in Indian Wells: ,,Ik ben erg onder de indruk van Nick, hij heeft Novak nu twee keer achter elkaar verslagen op diens favoriete ondergrond.''