Fener verslaat Gala in Nederlands getinte topper

Het gat met nummer vier Galatasaray is nu vier punten. De Braziliaan Souza maakte in blessuretijd de enige treffer van de Turkse topper. De winnende Fenerbahçe-trainer Advocaat had een basisplaats ingeruimd voor Robin van Persie en Jeremain Lens. Van Persie, die in de tweede helft tegen een gele kaart aanliep, werd tien minuten voor tijd gewisseld.



Wesley Sneijder speelde het hele duel voor Galatasaray. In tegenstelling tot zijn landgenoten kwam Nigel de Jong niet in actie.