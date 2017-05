Fenerbahçe zwaait Advocaat uit met bloedeloos gelijkspel

Valse start Rapiditas in de eredivisie

19:47 AMERSFOORT – Rapiditas is het nieuwe seizoen in de eredivisie gemengd slecht begonnen. De Nijmeegse tennisformatie verloor zaterdag in Amersfoort van ALTA: 4-2. Rapiditas had voor het vierde jaar op het hoogste clubniveau uitgesproken de play-offs om de landstitel te willen halen.