Feyenoord en Ajax onder de maat, Sparta oogst lof

SC Heerenveen – Go Ahead Eagles 2-2

SC Heerenveen: Mulder 5; Marzo 6, Van Aken 7, St. Juste 6,5, Bijker 6 (53. Namli 6,5); Kobayashi 6, Ødegaard 7,5, Van Amersfoort 6,5 (62. Veerman -); Zeneli 4,5 (59. Slagveer 6 -), Ghoochannejhad 6, Larsson 6,5.

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 6; Groenbast 6,5, Fischer 7, Schenk 7, Ritzmaier 6; Chirivella 5,5, Crowley 7, Duits 6 (77. De Kogel -); Antonia 5,5, Hendriks 6 (71. Maatsen -), Manu 4 (66. Locigno -).

Arbiter: Van de Graaf 6,5

Man van de Wedstrijd: In het Abe Lenstra Stadion liet Martin Ødegaard zien waarom SC Heerenveen hem zo graag naar Nederland wilde halen. Het middenveld van Go Ahead kreeg nimmer grip op de pas achttienjarige Noor, die bovendien een wel erg fraaie steekbal in huis had waaruit de 2-1 van Luciano Slagveer tot stand kwam.