Feyenoord en KNVB zoeken naar datum in zaak-Vilhena

VIDEO: Opstootje tussen twee spelers eindigt in massale vechtpartij met fans

18:41 In een wedstrijd in het kampioenschap van het Braziliaanse district Brasilia ging het gisteren helemaal mis in de wedstrijd tussen Gama en Brasiliense FC. Het begon vlak voor tijd met een opstootje na een kopduel tussen twee spelers. Daarna bemoeiden de andere spelers en de supporters zich er ook mee.