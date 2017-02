Feyenoord - PSV is warm pleidooi voor meer topwedstrijden

Blind heeft zijn dilemma al vaker publiekelijk benoemd: hoe moet je nou de prestatie van pak 'm beet Karsdorp bij Feyenoord - FC Groningen afzetten tegen die van een concurrent als Daryl Janmaat bij duels van Watford in de Premier League? Of van Ridgeciano Haps bij AZ - Heracles tegenover kandidaat-linksbacks in het buitenland? In het geval van Haps werd dat afgelopen donderdag nog eens feilloos duidelijk: tegen Lyon, in de Europa League, werden fouten die in de eredivisie zelden dodelijk zijn nu keihard afgestraft.



Toch nog maar even niet in Oranje, dit leuke, maar nog argeloze talent. Het publiek zou er ook mee zijn geholpen: een rits aan spanningsloze eredivisiepotjes die wordt ingeruild voor meer onderlinge confrontaties tussen Feyenoord, Ajax en PSV. Vaker Jetro Willems tegen Steven Berghuis en Karsdorp tegen Ramselaar. Of Klaassen/Ziyech tegen El Ahmadi/Vilhena en Botteghin tegen Dolberg, Luuk de Jong of Locadia.



En ook zoiets: tot gisteren had Feyenoord in 2017 nog geen competitiegoal geïncasseerd. Dus hoe de koploper op zo'n tegenslag zou reageren, wist al maanden niemand meer. Het antwoord kwam pas nu, eind februari, tegen PSV.



Het zei meer dan al die clean sheets uit de voorgaande zes potjes bij elkaar.