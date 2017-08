Feyenoord wacht CL-loting in spanning af

Voor de eerste keer in vijftien jaar loot landskampioen Feyenoord mee voor de groepsfase van de Champions League. De ceremonie vindt donderdag in het Grimaldi Forum in Monaco plaats en begint om 18.00 uur. De Rotterdamse ploeg wordt ingedeeld in pot 4 en kan een aantal ijzersterke tegenstanders treffen.



In pot 4 zitten de clubs met relatief de minste kansen op kwalificatie voor de achtste finales. In pot 1 zitten de kampioenen van de toplanden, inclusief titelverdediger Real Madrid, tevens de titelhouder van Spanje. Topclubs als Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United zijn in pot 2 ingedeeld. In pot 3 kan Feyenoord onder meer stuiten op AS Roma, Tottenham Hotspur of Napoli.



Clubs uit hetzelfde land kunnen niet in dezelfde poule terechtkomen. De eerste speelronde in de groepsfase van het kampioenenbal is 12 en 13 september.