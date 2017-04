Fietsen Poolse wielerploeg gevonden bij Valkenburg

Di Maria houdt PSG in de race om Franse titel

14 april Paris Saint-Germain heeft in de Franse competitie de druk op koploper AS Monaco vergroot. De titelverdediger uit Parijs won met 2-0 bij Angers en kwam daardoor in punten voorlopig gelijk met de club uit het prinsdom. Monaco, dat over een veel beter doelsaldo beschikt, speelt zaterdagavond thuis tegen Dijon.