FIFA diep in de rode cijfers

Kamminga pakt WK-ticket bij Swim Cup

19:38 Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de Swim Cup in Eindhoven weer een startbewijs voor de WK in Boedapest veroverd. De 21-jarige Katwijker dook op de 50 meter schoolslag onder de zogeheten debutantenlimiet, die op 27,51 seconden staat. Kamminga noteerde in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion een tijd van 27,47, slechts één honderdste boven de seniorenlimiet.