FIFA komt met driestappenplan tegen racisme

De FIFA spreekt over een driestappenplan in de strijd tegen racisme en discriminatie in het voetbal. Bij elke wedstrijd tijdens het voorbereidende toernooi voor het WK van 2018 in Rusland zullen tevens speciale waarnemers aanwezig zijn om het gedrag van het publiek nauwkeurig te observeren. Later kan daar dan eventueel een strafzaak uit voortvloeien.



,,Dit zijn baanbrekende maatregelen'', merkte FIFA-voorziter Gianni Infantino op. ,,Ze zijn erop gericht om een racistische houding te voorkomen en om een respectvolle en sportieve sfeer in het stadion te waarborgen.''



De FIFA heeft eerder al eens gezegd dat het racisme in het huidige Russische voetbal volstrekt onacceptabel is.