FIFA schorst Mali met onmiddellijke ingang

De mondiale bond greep in omdat minister van Sport Housseïni Amion Guindo op eigen houtje het bestuur van de Malinese voetbalbond heeft ontbonden. De minister heeft een commissie ingesteld die tijdelijk de dagelijkse leiding in handen heeft en nieuwe verkiezingen moet uitschrijven.



De FIFA staat echter niet toe dat regeringen zich met de gang van zaken bemoeien bij nationale voetbaldeferaties en eist onafhankelijkheid. De schorsing zal worden opgeheven als het oude bestuur van de Malinese voetbalbond weer in ere is hersteld en er op geen enkele wijze regeringsinvloed is op het voetbalbeleid.