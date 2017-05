FIFA start onderzoek naar rol Raiola bij recordtransfer Pogba

Gestrafte be­ach­vol­ley­bal­ler Steven van de Velde ‘dolblij met tweede kans’

21:11 De tot een celstraf veroordeelde beachvolleyballer Steven van de Velde is dolblij met de tweede kans die hij krijgt van volleybalbond Nevobo, die hem en zijn partner Dirk Boehlé een wildcard gunt voor de volgende speelronde in de eredivisie, zaterdag in Arnhem.