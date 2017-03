FIFA wist herinnering aan Blatter uit

Op het hoofdkantoor van wereldvoetbalbond FIFA in Zürich is geen plaats meer voor Sepp Blatter. De naam van de Zwitserse oud-voorzitter prijkte op een grote plaquette in de hal van het FIFA-kantoor, maar de bond heeft dat herdenkingsbord stilzwijgend verwijderd. De zilveren plaquette was in 2007 opgehangen bij de opening van het peperdure kantoor van de mondiale bond in Zürich.