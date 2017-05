'FIFA zet stap terug in strijd tegen corruptie'

Dat zei de Zwitser Cornel Borbély, een van de twee kopstukken die dinsdag door de FIFA tot 'niet-herkiesbaar' werd bestempeld. ,,In de strijd tegen de corruptie is dit een stap terug", verklaarde Borbély vandaag in Manama (Bahrein), nadat hij samen met de Duitser Hans-Joachim Eckert aan de kant was gezet.

Borbély was voorzitter van de onderzoekskamer van de ethische commissie, Eckert zat de disciplinaire kamer van diezelfde commissie voor. Samen vervolgden ze de afgelopen jaren meer dan zestig officials. Onder anderen voormalig FIFA-baas Sepp Blatter en gewezen UEFA-voorzitter Michel Platini werden onder hun bewind gestraft. Er lopen nog tal van onderzoeken. Op twee medewerkers na wordt de volledige bezetting van beide kamers vervangen. ,,Dit is een onnodige beslissing en dus puur politiek", vertelde Borbély.

Volgens Borbély is er nog heel wat werk te doen. ,,Er zijn nog honderden zaken hangende. Er ligt heel veel werk. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat bepaalde zaken opgepikt worden'', zei de Zwitserse advocaat, die samen met Eckert hard was in zijn oordeel over de huidige FIFA: ,,Dit besluit betekent het einde van de hervormingen.'' Maria Claudia Rojas uit Colombia en Vasilios Skouris uit Griekenland gaan de opengevallen plaatsen innemen, liet de wereldvoetbalbond dinsdag, twee dagen voor het 67e congres in Bahrein, al weten. Argumentatie bleef vooralsnog uit.