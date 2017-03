Flinke rellen tijdens topper bij herstart Russische competitie

Supporters van de twee Russische topclubs gingen elkaar te lijf in de VEB Arena tijdens 'El Clasikov'. Een aantal meegereisde supporters van Zenit Sint-Petersburg klom door en over de hekken van het uitvak om de confrontatie met hooligans van CSKA Moskou aan te gaan.



Het hooliganprobleem heeft het Russische voetbal al jaren in z'n greep. In aanloop naar het WK 2018 in Rusland heeft de Russische overheid laten weten dat voetbalfans die een wedstrijd op het WK willen bezoeken daarvoor een speciale identiteitskaart zullen moeten aanvragen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet onlangs nog weten dat hij zich geen zorgen maakt dat hooligans het WK zullen overschaduwen.