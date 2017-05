Frank de Boer analyseert Ajax in Lyon

LIVE: Geen kansen De Graafschap, Achilles tast af

20:09 Vrijdagavond is de ontknoping van de Jupiler League. Daarin speelt Achilles'29 na het slechte nieuws van eerder deze middag om de laatste eer, De Graafschap moet winnen van FC Oss om zicht te houden op play-offs voor promotie. Volg in dit liveblog de ontwikkelingen in deze wedstrijden.