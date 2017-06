Frank de Boer moet ambities Crystal Palace gestalte geven

De Boer is de opvolger van ‘Big Sam’ Allardyce, die vorige maand tot verrassing van de clubleiding zijn ontslag indiende, nadat hij Crystal Palace afgelopen seizoen in de Premier League had gehouden.



The Eagles werden afgelopen seizoen onder de tussentijds ingestapte Allardyce veertiende in de Premier League, maar hebben net als veel andere clubs op het hoogste niveau van Engeland grote ambities. Crystal Palace promoveerde in 2013 naar het walhalla van het Engelse clubvoetbal en hoopt een volgende stap te maken naar de middenmoot van de competitie.



Crystal Palace is de derde werkgever voor Frank de Boer als hoofdtrainer. Na vijfenhalf jaar Ajax was hij welgeteld 85 dagen trainer van Internazionale, voordat die club hem op 1 november ontsloeg. Frank de Boer wordt de tiende trainer van Crystal Palace in evenzovele jaren. Voorganger Allardyce was, voor zijn vrijwillige vertrek, slechts een half jaar in dienst bij de club in Londen.