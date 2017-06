Frank de Boer vroeg advies aan Louis van Gaal

Frank de Boer (47) is de nieuwe trainer van Crystal Palace. De oud-international tekent voor drie jaar bij de Londense Premier League-club. Het is na Ajax en Inter de derde club voor de Nederlander als coach.

De Boer is de opvolger van ‘Big Sam’ Allardyce, die vorige maand tot verrassing van de clubleiding zijn ontslag indiende, nadat hij Crystal Palace afgelopen seizoen in de Premier League had gehouden. Orlando Trustfull wordt in Londen een van zijn assistenten.

Frank De Boer is de nieuwe coach van Crystal Palace.

Walhalla

The Eagles werden afgelopen seizoen onder de tussentijds ingestapte Allardyce veertiende in de Premier League, maar hebben net als veel andere clubs op het hoogste niveau van Engeland grote ambities. Crystal Palace promoveerde in 2013 naar het walhalla van het Engelse clubvoetbal en hoopt een volgende stap te maken naar de middenmoot van de competitie.



Crystal Palace is de derde werkgever voor Frank de Boer als hoofdtrainer. Na vijfenhalf jaar Ajax was hij welgeteld 85 dagen trainer van Internazionale, voordat die club hem op 1 november ontsloeg. Frank de Boer wordt de tiende trainer van Crystal Palace in evenzovele jaren. Voorganger Allardyce was, voor zijn vrijwillige vertrek, slechts een half jaar in dienst bij de club in Londen.

Bij de Londense club treft De Boer één Nederlander. Patrick van Aanholt is de linksback van de Premier League-club. In het verleden speelden Jeroen Boere en Edgar Davids bij The Glaziers.



Ook Southampton toonde interesse in de 47-jarige Nederlander, maar die club koos uiteindelijk voor de Argentijn Mauricio Pellegrino.

'Veel perspectief bij Palace'

De Boer is enorm enthousiast over zijn aanstelling, vertelt hij bij zijn presentatie. ,,Ik heb een heel goed gevoel bij deze club en de vooruitzichten zijn prima. Dit is een solide Premier League-club. We moeten dan ook weg kunnen blijven bij de degradatieplaatsen."

De Nederlander tekent een contract voor drie seizoenen bij de Londense club. ,,Ik ga ervan uit dat ik dat ook uit ga dienen. Toen ze me vroegen heb ik eerst gedegen mijn huiswerk gedaan en informatie ingewonnen. Niet alleen over de spelers, maar ook over de club. Het is een ambitieuze vereniging die nog verder door kan groeien. Er zijn sowieso bijna geen zwakke ploegen in de Premier League."

Voordat De Boer bij Palace tekende, legde hij zijn oor nog te luister bij Louis van Gaal. ,,Hij heeft me goede tips gegeven en was de eerste om me te feliciteren. Hij is eigenlijk de enige met wie ik heb gesproken. We hebben ook altijd contact gehouden" Van Gaal was zelf in de Premier League werkzaam als coach van Manchester United.

Voorzitter Steve Parish ziet De Boer als een trainer die in het verleden met name bij Ajax heeft bewezen spelers beter te kunnen maken. ,,Hij heeft veel mooie resultaten geboekt, vooral met jonge talenten. En Frank zag deze aanstelling zelf ook als een mooie kans."