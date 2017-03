Frankrijk en Spanje sukkelen richting onderlinge oefenpot

Van Hummel treurt om verlies inspirator en ‘toffe vent’

11:15 ARNHEM - Op 48-jarige leeftijd is vrijdagavond Leo Peelen overleden. De Arnhemse oud-baanwielrenner, winnaar van een zilveren medaille op het onderdeel puntenkoers bij de Olympische Spelen van Seoel (1988), werd getroffen door een hartstilstand in de catacomben van Omnisport in Apeldoorn, waar hij een clinic baanwielrennen had bijgewoond.