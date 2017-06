Fransen walsen over Paraguay heen in oefenduel

De eerste drie doelpunten kwamen op naam van spits Olivier Giroud. Daarna namen ook Moussa Sissoko en Antoine Griezmann er ieder nog één voor hun rekening. Bondscoach Didier Deschamps had Giroud de voorkeur gegeven boven onder anderen Alexandre Lacazette en Kylian Mbappé. De kopsterke spits van Arsenal betaalde het vertrouwen terug met twee vroege doelpunten, in de tweede helft gevolgd door zijn derde. Giroud vierde zijn eerste hattrick in het shirt van de 'Haantjes'.



De verliezend finalist van het laatste EK zit net als het Nederlands elftal in groep A voor kwalificatie voor het WK voetbal van 2018 in Rusland. De Fransen staan na vijf kwalificatiewedstrijden op de eerste plek in die groep. Oranje moet het doen met de vierde positie achter Les Bleus, Zweden en Bulgarije.



In oktober vorig jaar verloor het Nederlands elftal in de Amsterdam Arena met 0-1 van de Fransen. Op 31 augustus treffen de teams elkaar in Frankrijk. De Fransen treffen volgende week vrijdag Zweden in groep A.



Met Ryan Thomas van PEC Zwolle in de ploeg verloor Nieuw-Zeeland, dat zich voorbereidt op de Confederations Cup, met 1-0 van Noord-Ierland. Liam Boyce maakte al na vijf minuten het enige doelpunt in Belfast.