Gaat 12-jarige sprintsensatie straks Dafne Schippers uitdagen?

Op de 200 meter (zie filmpje boven) was het verschil enorm. Lyston had bijna een halve baan voorsprong. Ze finishte in de schitterende tijd van 23.72, 'slechts' twee tellen langzamer dan de beste tijd ooit van Dafne Schippers (21.63) op de dubbele sprint. Op de 100 meter (zie filmpje onder) kwam ze ook als eerste over de streep (11.86). Lyston is leerlinge van St Jago High School in Spanish Town.