Gabriel Jesus hoopt seizoensvoorbereiding te halen

Jesus brak vorige week in de oefeninterland van Brazilië tegen Argentinië zijn oogkas na een duel met verdediger Nicolas Otamendi, zijn ploeggenoot bij Manchester City. Met een brancard verliet hij het veld. ,,Ik hoef niet geopereerd te worden. Over drie weken ben ik terug. Dank voor alle steun'', meldde de spits.

Gabriel Jesus brak in februari al een voetbotje en maakte in april zijn rentree. Trainer Pep Guardiola gaat er vanuit dat Jesus weer fit is als hij met zijn ploeg de voorbereiding start op het nieuwe voetbalseizoen.