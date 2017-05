Galatasaray rolt Bursaspor op

NEC traint niet meer achter gesloten deuren

19:34 NIJMEGEN - De trainingen van NEC zijn de rest van dit seizoen toegankelijk voor het publiek. Het interim-trainersduo Ron de Groot-Patrick Pothuizen is niet van plan besloten te gaan trainen. ,,We hebben geen geheimen’’, zegt Pothuizen. ,,Als we op standaardsituaties trainen, dan doen we dat in het stadion. Maar de gewone trainingen zijn allemaal openbaar.’’